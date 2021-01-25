  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола: Сэм Эллардайс - гений
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола: Сэм Эллардайс - гений

Англия
(1 голосов)

И даже есть аргументы

Пеп Гвардиола: Сэм Эллардайс - гений
UA-Футбол
Новина українською

Накануне матча против "Вест Бромвича" тренер "Ман Сити" Гвардиола высказал несколько комплиментов в адрес Сэма Эллардайса.

"Сэм Эллардайс - гений. Он берет команды в тот момент, когда они уже на дне и кажется, что шансов больше нет, но он дает результат.

Такое случалось не раз, и не два. Кто-то может сказать, что дело в везении, но это не так, так как Сэм спасал команды неоднократно", - заявил Гвардиола.

Читайте такжеЭллардайс: Brexit не дает возможность приглашать футболистов в АПЛ

На данный момент" дрозды" имеют в активе 11 очков, идя в таблице на предпоследнем месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Сэм Эллардайс Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...