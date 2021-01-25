Пеп Гвардиола: Сэм Эллардайс - гений

Накануне матча против "Вест Бромвича" тренер "Ман Сити" Гвардиола высказал несколько комплиментов в адрес Сэма Эллардайса.

"Сэм Эллардайс - гений. Он берет команды в тот момент, когда они уже на дне и кажется, что шансов больше нет, но он дает результат.

Такое случалось не раз, и не два. Кто-то может сказать, что дело в везении, но это не так, так как Сэм спасал команды неоднократно", - заявил Гвардиола.

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На данный момент" дрозды" имеют в активе 11 очков, идя в таблице на предпоследнем месте.