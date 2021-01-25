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Ярмоленко в Вест Хэме может заменить звезда сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Джесси Лингард нарасхват

Ярмоленко в Вест Хэме может заменить звезда сборной Англии
Новина українською

"Вест Хэм" сделал предложение "Манчестер Юнайтед" по аренде Джесси Лингарда до конца сезона, сообщает Sky Sports.

28-летний футболист может сыграть на разных позициях в нападении, но его любимое место на правом фланге, где помимо прочих в "Вест Хэме" играет Андрей Ярмоленко.

Украинцу при таких раскладах придется или искать новый клуб, или переходить в центр нападения, где он провел последнюю кубковую встречу.

Ранее сообщалось, что в "МЮ" насчет аренды Лингарда обращались "Галатасарай", "Реал Сосьедад", "Ницца" и "Шеффилд Юнайтед". Объективно, "Молотобойцы" выглядят наиболее впечатляюще в этом списке. Под руководством Дэвида Мойеса команда занимает 7-е место в АПЛ.

Лингард в текущем сезоне не сыграл ни минуты в чемпионате, хотя ранее был важным игроком основы и даже наиграл 24 матча (4 гола) за сборную Англии. Его контракт с "МЮ" истекает в середине 2022-го.

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В статье: Андрей Ярмоленко Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
25.01.2021 в 22:46
так полировать лавку как ярмола никто не сможет лучше! вест хем обязан будет в честь него закрепить место на лавке за ним навсегда!
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