Кубок Англии. Уиком - Тоттенхэм 1:4. И снова на последних минутах

Кубок Англии, четвертый раунд

"Адамс Парк" (Хай-Уиком)

История четырехлетней давности повторилась: 1) "Тоттенхэм" одержал волевую победу против "Уикома"; 2) "шпоры" забили решающие голы в конце матча. Тогда, в 2017-м, "голубые" побеждали к 88-й минуте на "Уарт Харт Лейн" со счетом 2:3, однако пропустили дважды и покинули турнир. Сегодняшний поединок оказался односторонним. К примеру, во втором тайме статистика ударов была 0:16 в пользу гостей.

Несмотря на это первую опасную возможность в матче создали именно хозяева. Адмирал Масква головой пробивал в правую девятку, однако Джо Харт показал, что есть еще порох в пороховницах и перевел мяч на угловой. Через несколько минут ответили гости: Бэйл ударил немного правее стойки из-за пределов штрафной. А уже на 25-й минуте счет во встрече неожиданно открыл именно "Уиком". После рикошета в штрафной мяч попал к Фреду Оньединмы, который поразил левый угол английского кипера "шпор".

Через несколько минут Бэйл обыграл в штрафной защитника "голубых", но попал во внешнюю часть сетки ворот. Опаснее валлиця пробил Сисокко, мяч после удара которого с помощью рикошета попал в штангу. Под занавес первого тайма "Тоттенхэм" еще раз заставил трястись каркас ворот: Танганга головой попал в перекладину. Долго не могли реализовать свои моменты подопечные Моуриньо, однако своего они все-таки добились. Гол в раздевалку забил Гарет Бэйл с передачи Лукаса, переведя круглого над вратарем соперника, который просто закрыл глаза. Первый гол в Кубке Англии от валлийца с 2013-го года.

Вторую половину матча команды начали с момента бразильца Лукаса. Вингер "шпор" обыграл соперника вблизи штрафной и пробил чуть правее стойки. В середине тайма Моуриньо решил все-таки закончить игру за 90 минут и начал выпускать игроков основы: Гарри Кейна, Танги Ндомбеле и Сон Хин Мина. Именно английский форвард среди этого трио первым принял участие в голевом моменте. Бен Дэвис нижней передачей нашел нападающего, а Кейн, немного неуклюже приняв на ход, пробил в голкипера с близкого расстояния. Вскоре и Сон Хин Мин продемонстрировал свою технику и пробил по воротам, однако мяч разминулся с дальней штангой. Заметим, что свои 20 игровых минут с учетом дополнительного времени получил 102-килограммовый атлет "Уикома" Адебайо Акинфенва, однако ничем интересовал за этот отрезок не запомнился.

Под занавес матча количество наконец переросло в качество. Сначала Гарри Винкс после отскока круглого снаряда к его ногам перебросил всех игроков "Уикома" и попал в левый угол ворот на 86-й минуте. Потом удвоил преимущество до разницы в два мяча Танги Ндомбеле после комбинационной атаки подопечных Моуриньо. А в компенсированное время французский полузащитник оформил дубль, технично сыграв в штрафной и пробив в ближний угол ворот. Кстати, за всеми этими трема голами голкипер Райан Оллсопп просто наблюдал, ведь не мог ничего поделать.

Физически тяжелая победа "Тоттенхэма", однако, к счастью для футболистов, они избежали лишних полчаса игры. В следующем раунде на Моуриньо уже ожидает Анчелотти и противостояния с "Эвертоном", которые нанесли поражение "шпорам" в первом туре этого сезона АПЛ.

Уже в четверг лондонцам будет противостоять "Ливерпуль" в рамках 20-го тура чемпионата Англии, а "Уиком" будет продолжать бороться за выживание в Чемпионшипе. Правда, в дальнейшем не нужно за матч давать бить соперникам 28 раз, если не хотите назад в Первую Лигу, конечно же.

"Уиком" - "Тоттенхэм" 1:4

Голы: Оньединма 25 - Бэйл 45+2, Винкс 86, Ндомбеле 87, 90+3

"Уиком": Оллсопп - Маккарти, Гриммер, Найт, Джейкобсон (Чарльз 34) - Блумфилд (Макклири 61), Томпсон - Уилер, Маскве (Кашкет 73), Оньединма - Икпизу (Акинфенва 72).

"Тоттенхэм": Харт -Танганга (Хойбьерг 46), Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Родон 90) - Сиссоко, Винкс - Бэйл, Ламела (Ндомбеле 68), Лукас (Сон Хин Мин 68) - Карлос (Кейн 58).