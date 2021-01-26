"Фрэнк – не просто коллега". Моуриньо тяжело принял отставку Лэмпарда

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур " Жозе Моуриньо прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

"Когда коллега остается без работы, меня всегда это огорчает. Но Фрэнк не просто коллега, а важный человек в моей карьере. Поэтому я сожалею.

Однако это в очередной раз доказывает жестокость футбола, в особенности современного. Поэтому, с того момента, как ты становишься тренером, ты сразу понимаешь, что рано или поздно это произойдет с тобой", - сказал Моуриньо.