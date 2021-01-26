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"Фрэнк – не просто коллега". Моуриньо тяжело принял отставку Лэмпарда
Специалист поддержал экс-наставника "синих"
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур " Жозе Моуриньо прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.
"Когда коллега остается без работы, меня всегда это огорчает. Но Фрэнк не просто коллега, а важный человек в моей карьере. Поэтому я сожалею.
Однако это в очередной раз доказывает жестокость футбола, в особенности современного. Поэтому, с того момента, как ты становишься тренером, ты сразу понимаешь, что рано или поздно это произойдет с тобой", - сказал Моуриньо.
Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавлял лондонский "Челси" с лета 2019-го года Трофеев не выигрывал. В текущем сезоне АПЛ в турнирной таблице "синие" занимают 9-ое место, набрав 29 очков.
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