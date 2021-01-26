  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Фрэнк – не просто коллега". Моуриньо тяжело принял отставку Лэмпарда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Фрэнк – не просто коллега". Моуриньо тяжело принял отставку Лэмпарда

Англия
(1 голосов)

Специалист поддержал экс-наставника "синих"

"Фрэнк – не просто коллега". Моуриньо тяжело принял отставку Лэмпарда
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур " Жозе Моуриньо прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

"Когда коллега остается без работы, меня всегда это огорчает. Но Фрэнк не просто коллега, а важный человек в моей карьере. Поэтому я сожалею.

Однако это в очередной раз доказывает жестокость футбола, в особенности современного. Поэтому, с того момента, как ты становишься тренером, ты сразу понимаешь, что рано или поздно это произойдет с тобой", - сказал Моуриньо.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард возглавлял лондонский "Челси" с лета 2019-го года Трофеев не выигрывал. В текущем сезоне АПЛ в турнирной таблице "синие" занимают 9-ое место, набрав 29 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...