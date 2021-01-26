Уйти нельзя, остаться? Стали известны планы Сульшера на талантливого хавбека Манчестер Юнайтед

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни Ван Де Бек не покинет клуб – об этом сообщает авторитетное издание The Athletic. Менеджер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер провел беседу с голландским полузащитником перед матчем с "Фулхэмом" (2:1).

После диалога с норвежцем у Донни появилась уверенность в своем будущем на Туманном Альбионе. "Манчестер Юнайтед" не рассматривает варианты с арендой и тем более продажей игрока в зимнее трансферное окно. Сульшер видит в Ван Де Беке будущее клуба.

В текущем сезоне 23-летний Донни сыграл в 10 матчах АПЛ и забил один гол. Контракт исполнителя с манкунианцами истекает летом 2025-го.