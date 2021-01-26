  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 завершил карьеру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 завершил карьеру

Англия
(1 голосов)

И тепло попрощался со всеми

Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 завершил карьеру
Новина українською

36-летний защитник сборной Уэльса Эшли Уильямс принял решение о завершении карьеры футболиста.

На его счету 741 игра в разных футбольных лигах Англии.

Я начинал с игры в футбол вне системы лиг и дошел до самого высокого уровня - Премьер-Лиги Англии. Такого не было даже в моих мечтах! А то, что я был капитаном сборной Уэльса в полуфинале чемпионата Европы 2016 года - это лучшие воспоминания, это то, что я не забуду никогда до конца своей жизни.

Моя карьера - это невероятное приключение, а когда я буду вспоминать эти времена, то буду ими гордиться ...Спасибо всем одноклубникам, тренерам, персоналу и болельщикам - без них профессионального футбола не существовало бы.

Футбол дал мне очень много и его главные ценности я возьму с собой в следующий раздел своей жизни. Хочу и в будущем быть вовлеченным в эту игру.

Эшли Уильямс начал карьеру 2001 года в "Хендесфорд Таун", потом в его карьере были "Стокпорт Каунти", "Суонси Сити", "Эвертон", "Сток Сити" и "Бристоль Сити".

За национальную сборную Уэльса Эшли Уильямс играл в 2008-2019 годах, на его счету 86 матчей и 2 гола.

Читайте также"Эй, Кариус". Бэйл жестко потроллил Сона на тренировке Тоттенхэма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэльс Эшли Уильямс Сток Сити Суонси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...