Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 завершил карьеру

36-летний защитник сборной Уэльса Эшли Уильямс принял решение о завершении карьеры футболиста.

На его счету 741 игра в разных футбольных лигах Англии.

Я начинал с игры в футбол вне системы лиг и дошел до самого высокого уровня - Премьер-Лиги Англии. Такого не было даже в моих мечтах! А то, что я был капитаном сборной Уэльса в полуфинале чемпионата Европы 2016 года - это лучшие воспоминания, это то, что я не забуду никогда до конца своей жизни.

Моя карьера - это невероятное приключение, а когда я буду вспоминать эти времена, то буду ими гордиться ...Спасибо всем одноклубникам, тренерам, персоналу и болельщикам - без них профессионального футбола не существовало бы.

Футбол дал мне очень много и его главные ценности я возьму с собой в следующий раздел своей жизни. Хочу и в будущем быть вовлеченным в эту игру.