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Капитан сборной Уэльса на Евро-2016 завершил карьеру
И тепло попрощался со всеми
36-летний защитник сборной Уэльса Эшли Уильямс принял решение о завершении карьеры футболиста.
На его счету 741 игра в разных футбольных лигах Англии.
Я начинал с игры в футбол вне системы лиг и дошел до самого высокого уровня - Премьер-Лиги Англии. Такого не было даже в моих мечтах! А то, что я был капитаном сборной Уэльса в полуфинале чемпионата Европы 2016 года - это лучшие воспоминания, это то, что я не забуду никогда до конца своей жизни.
Моя карьера - это невероятное приключение, а когда я буду вспоминать эти времена, то буду ими гордиться ...Спасибо всем одноклубникам, тренерам, персоналу и болельщикам - без них профессионального футбола не существовало бы.
Футбол дал мне очень много и его главные ценности я возьму с собой в следующий раздел своей жизни. Хочу и в будущем быть вовлеченным в эту игру.
Эшли Уильямс начал карьеру 2001 года в "Хендесфорд Таун", потом в его карьере были "Стокпорт Каунти", "Суонси Сити", "Эвертон", "Сток Сити" и "Бристоль Сити".
За национальную сборную Уэльса Эшли Уильямс играл в 2008-2019 годах, на его счету 86 матчей и 2 гола.
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