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Джеррард - об увольнении Лэмпарда: У Челси это далеко не первая подобная история

Англия
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Стивен не удивлен сложившейся ситуацией

Джеррард - об увольнении Лэмпарда: У Челси это далеко не первая подобная история
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Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал увольнение своего бывшего партнёра по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда с поста наставника "Челси".

"Разумеется, я сочувствую Фрэнку, он мой бывший партнёр и человек, которого я очень сильно уважаю. Но, зная его, могу с уверенностью сказать, что он вернётся. Фрэнк встряхнётся и продолжит работать, а ближайшее время проведёт с семьёй.

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Чувствую разочарование. Отставка произошла практически сразу после удачного результата. Но я не знаю всех нюансов. Не знаю, как он переживал происходящее, какие у него были отношения со всеми в клубе. Мне казалось, что у "Челси" есть возможность поддержать Лэмпарда в такой трудный период, но они поступили иначе. Хотя у "Челси" это далеко не первая подобная история, так что ничего удивительного", — цитирует Джеррарда Goal.com.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Нью-Йорк Рейнджерс Челси
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