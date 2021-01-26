Анчелотти: Моя цель - вывести Эвертон в Лигу чемпионов

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 20-го тура АПЛ с "Лестером" рассказал о целях команды на сезон.

"Скучаю ли я по Лиге чемпионов? На самом деле, да. Я считаю, что ЛЧ — лучший турнир в мире и, как я сказал, когда приехал сюда, вывести "Эвертон" в Лигу чемпионов — отличная мотивация для меня. Именно эта цель стоит перед нами на будущее. Не знаю, сколько это займет, но надеюсь вскоре сыграть с "Эвертоном" в ЛЧ" — сказал Анчелотти.

61-летний итальянский специалист пришел в "Эвертон" в декабре 2019 года. В текущем сезоне "ириски" идут на 6 месте в чемпионате Англии с 32 очками после 17 туров.