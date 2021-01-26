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С места в карьер. Тухель сегодня проведет свою первую тренировку с Челси

Англия
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Ожидаем официального подтверждения

С места в карьер. Тухель сегодня проведет свою первую тренировку с Челси
UA-Футбол
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Только ленивый инсайдер не говорит о том, что в ближайшее время Томас Тухель возглавит "Челси". Осталось дождаться лишь официального подтверждения.

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По данным Goal, уже сегодня вечером немецкий наставник прибудет на базу "Челси". Там он проведет знакомоство и первую тренировку с новым клубом.

Отметим, что дебютировать Тухель сможет завтра - "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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