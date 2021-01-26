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С места в карьер. Тухель сегодня проведет свою первую тренировку с Челси
Ожидаем официального подтверждения
Только ленивый инсайдер не говорит о том, что в ближайшее время Томас Тухель возглавит "Челси". Осталось дождаться лишь официального подтверждения.
По данным Goal, уже сегодня вечером немецкий наставник прибудет на базу "Челси". Там он проведет знакомоство и первую тренировку с новым клубом.
The players have been told Thomas Tuchel will take Chelsea's training session tonight so the announcement is also imminent. #CFC https://t.co/E3w13LTOyQ— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 26, 2021
Отметим, что дебютировать Тухель сможет завтра - "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".
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