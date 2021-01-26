Камбэк как по нотам, правда, с фальшью в финале. АПЛ. Кристал Пэлас – Вест Хэм Юнайтед 2:3

Команды устроили роскошный старт. В начале поединка Заха принял мяч в 14-м квадрате и точно пробил в левый от себя угол (1:0), игроки "Вест Хэма" проспали все передвижения оппонентов перед штрафной площадкой. На правах хозяев "Кристал Пэлас" выглядел интереснее на первых минутах, сумел провести еще несколько неплохих атак, а затем "Вест Хэм" с концами перехватил инициативу. Первый свой гол гости забили на 9-й минуте: Форнальс закинул черпачок на Антонио, тот технично продлил во вратарскую площадку на голову Соучеку (1:1).

Подача со стандарта в исполнении Крессуэлла в середине первого тайма завершилась дублем Томаша (1:2). После проверки с помощью VAR возможных правонарушений в рамках эпизода Стюарт Атвелл все же указал на центр поля. И дальше "молотобойцы" даже не думали останавливаться: Антонио дважды угодил в штангу, Гуайта метался от штанги к штанге и напоминал ту самую знаменитую белку в колесе. Дальние удары – отличная тактика при дождливой погоде, "Вест Хэм" ее придерживался.

5 - Since his debut in February 2020, no player has scored more headed goals in the Premier League than Tomas Soucek (5). Trademark. #CRYWHU pic.twitter.com/u5wD8YqXkO — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2021

Во втором тайме подопечные Мойеса не сбросили обороты, Доусон вколотил снаряд в сетку после навеса с корнера (1:3). Отметим, что Дэвид выпустил Андрея Ярмоленко на последние минуты поединка вместо Антонио – запах победы украинец вдохнул лишь немного. К слову, Батшуайи сумел добавить ложку дегтя для "молотобойцев" (2:3).

Yarmolenko replaces Antonio in our second change.#CRYWHU 3-1 (83) pic.twitter.com/YhliYa5WnM — West Ham United (@WestHam) January 26, 2021

АПЛ, 20-й тур.

Стадион: "Селлхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:3

Голы: Заха (3), Батшуайи (90+7) – Соучек (9, 25), Доусон (65)

"Кристал Пэлас": Гуайта – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Таунсенд (Батшуайи, 66), Макартур, Миливоевич (Ридевалд, 73), Эзе – Бентеке (Айю, 73), Заха

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс, Боуэн (Фредерикс, 81), Бенрахма (Нобл, 87), Форнальс – Антонио (Ярмоленко, 83)