Камбэк как по нотам, правда, с фальшью в финале. АПЛ. Кристал Пэлас – Вест Хэм Юнайтед 2:3

Команды устроили роскошный старт. В начале поединка Заха принял мяч в 14-м квадрате и точно пробил в левый от себя угол (1:0), игроки "Вест Хэма" проспали все передвижения оппонентов перед штрафной площадкой. На правах хозяев "Кристал Пэлас" выглядел интереснее на первых минутах, сумел провести еще несколько неплохих атак, а затем "Вест Хэм" с концами перехватил инициативу. Первый свой гол гости забили на 9-й минуте: Форнальс закинул черпачок на Антонио, тот технично продлил во вратарскую площадку на голову Соучеку (1:1).

Подача со стандарта в исполнении Крессуэлла в середине первого тайма завершилась дублем Томаша (1:2). После проверки с помощью VAR возможных правонарушений в рамках эпизода Стюарт Атвелл все же указал на центр поля. И дальше "молотобойцы" даже не думали останавливаться: Антонио дважды угодил в штангу, Гуайта метался от штанги к штанге и напоминал ту самую знаменитую белку в колесе. Дальние удары – отличная тактика при дождливой погоде, "Вест Хэм" ее придерживался.

5 - Since his debut in February 2020, no player has scored more headed goals in the Premier League than Tomas Soucek (5). Trademark. #CRYWHU pic.twitter.com/u5wD8YqXkO