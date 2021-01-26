  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лидс на выезде справляется с Ньюкаслом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лидс на выезде справляется с Ньюкаслом

Англия
(1 голосов)

Но команда Бьелсы все еще остается во второй десятке

АПЛ. Лидс на выезде справляется с Ньюкаслом
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Лидс 1:2

Голы: Альмирон 58 - Рафинья 17, Харрисон 62

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 5. Шер, 6. Лассель, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 24. Альмирон, 13. Уилсон, 23. Мерфи.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 14. Льоренте, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсело Бьелса "Ньюкасл" Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...