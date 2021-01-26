Англия
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АПЛ. Лидс на выезде справляется с Ньюкаслом
Но команда Бьелсы все еще остается во второй десятке
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Лидс 1:2
Голы: Альмирон 58 - Рафинья 17, Харрисон 62
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 5. Шер, 6. Лассель, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 24. Альмирон, 13. Уилсон, 23. Мерфи.
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 14. Льоренте, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.
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