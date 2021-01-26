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Переубедил Гвардиолу. Зинченко снова выйдет в основном составе Ман Сити на матч АПЛ
Украинца уже можно назвать основным
"Манчестер Сити" назвал стартовый состав на матч АПЛ против "Вест Бромвича".
В стартовом составе нашлось место Александру Зинченко. Украинец не играл в недавней кубковой игре, но в матчах АПЛ стал твердым игроком основы.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) January 26, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, Bernardo, Foden, Sterling (C)
SUBS | Steffen, Walker, Jesus, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia, Bernabe
???? @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/nZ4nDVf8oi
Зинченко в нынешней кампании провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.
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