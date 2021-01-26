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Переубедил Гвардиолу. Зинченко снова выйдет в основном составе Ман Сити на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

Украинца уже можно назвать основным

Переубедил Гвардиолу. Зинченко снова выйдет в основном составе Ман Сити на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" назвал стартовый состав на матч АПЛ против "Вест Бромвича".

В стартовом составе нашлось место Александру Зинченко. Украинец не играл в недавней кубковой игре, но в матчах АПЛ стал твердым игроком основы.

Зинченко в нынешней кампании провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
26.01.2021 в 22:05
> [e ! Ю ХУ!!!!
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