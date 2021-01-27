Саутгемптон - Арсенал 1:3 Месть может быть и горячей

Фанаты английского футбола могли лицезреть классические футбольные баталии, присущие "Туманному Альбиону": проливной дождь, бешенней темп и большое обилие моментов. "Канониры" могли открыть счет в поединке уже на 50-й секунде встречи - защитник "святых" допустил ошибку при поперечной передачи, игроки "Арсенала" перехватили мяч и вывела Александра Ляказетта на свидание с голкипером гостей Маккарти, но французский форвард уж слишком небрежно распорядился мячем и пробил прямо в стража ворот.

Спустя буквально две минуты сработало пожалуй самое известное правило в футболе: "Не забываешь ты, забивают тебе". Уорд-Проуз выполнил отличную подачу с углового, а Армстронг в одно касание вонзил снаряд в сетку ворот Бернда Лено.

"Пушкари" сразу же побежали вперед, чтобы быстро отыграться и на 9-й минуте вингер лондонцев Пепе сумел установить паритет сторон, получив мяч в штрафной и пробив с левой ноги в дальний нижний угол.

Первая половина встречи проходила в бешенном темпе, команды играли без центря поля, и такое чувство, что без обороны. Особое рвение показывали футболисты "Арсенала", но взаимопонимании в атаке и при контроля мяча подопечным Микеля Артеты явно не хватало. В свою очередь команда Ральфа Хазенхюттля действовала более дисциплинировано и делала ставку на быстрые контрвыпади.

"Арсенал" больше владел мячем, но по ударах и опасных моментах были впереди именно хозяева - в первом тайме у немецкого голкипера "пушкарей" было достаточно роботы. В самой концовке первых 45 минут "канониры" все-таки сумели конвертировать территориальное преимущество. Ляказетт исправился за нереализованный выход 1 на 1 и выдал шикарную проникающую передачу на Сака, а юный англичанин без проблем переиграл кипера "Саутгемптона".

"Арсенал" поймал кураж после забитого гола и провел начало второго тайма гораздо активнее, нежели старт первой 45-минутки. "Святые" также не отсиживались в обороне и при удобной возможнсти шли вперед большими силами, особенно хорошо запомнился момент с индивидуальным проходом Ингза - английский нападающий накрутил нескольких игроков лондонцев в штрафной зоне, но не смог заработать угловой.

На 71-й минуте подопечные Артеты, в частности Сака и Ляказетт снова соорудили гол (только на этот раз поменялись ролями в протоколе матча) и похоронили шансы "Саутгемптона" на победу в матче.

В концовке встречи "канониры" значительно успокоили темп и вели игру к логическому завершению, а у хозяев поля попросту не осталось физических сил для финального штурма. Артета берет реванш у Хазенхюттля за вылет из Кубка Англии , обгоняет "святых" в турнирной таблице и поднимается в первую десятку АПЛ.

АПЛ 2020/2021, 20-й тур

26 января, 22:15

Англия, Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис"

"Саутгемптон" - "Арсенал" 1:3

Голы: Армстронг 3 - Пепе 9, Сака 39, Ляказетт 71

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Валери, Вокинс (Редмонд 68), Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт (Н'Лундулу 75), Ингс (Уоттс 75), Адамс.

Запасные: Форстер, Уоттс, Рэмси, Валери, Чауке, Янкевиц, Ферри, Редмонд, Лонг, Н'Лундулу.

"Арсенал": Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Парти (Эльнени 78), Ляказетт, Смит Роу (Виллиан 72), Пепе.

Запасные: Райан, Чемберс, Габриэль, Эльнени, Уиллок, Мэйтленд-Найлс, Виллиан, Нкетиа, Мартинелли.

Предупреждения: Уоттс 90 - Бельерин 19, Пепе 71