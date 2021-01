"Не могу дождаться матчей самой захватывающей лиги мира". Тухель провел первую тренировку с Челси

Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля. Он сменил Фрэнка Лэмпарда.

Немецкий наставник решил не откладывать работу и уже провел первую тренировку с клубом. Также он заявил, что не может дождаться матчей АПЛ. Английскую лигу он назвал самой захватывающей в мире.

Straight to work for new Chelsea boss Thomas Tuchel ???? pic.twitter.com/5zcyr9upBJ