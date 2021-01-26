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"Не могу дождаться матчей самой захватывающей лиги мира". Тухель провел первую тренировку с Челси

Англия
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Наставник полон решимости

"Не могу дождаться матчей самой захватывающей лиги мира". Тухель провел первую тренировку с Челси
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Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля. Он сменил Фрэнка Лэмпарда.

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Немецкий наставник решил не откладывать работу и уже провел первую тренировку с клубом. Также он заявил, что не может дождаться матчей АПЛ. Английскую лигу он назвал самой захватывающей в мире.

Уже завтра "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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