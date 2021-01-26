Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не могу дождаться матчей самой захватывающей лиги мира". Тухель провел первую тренировку с Челси
Наставник полон решимости
Сегодня лондонский "Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля. Он сменил Фрэнка Лэмпарда.
Читайте такжеОфициально: Томас Тухель - новый тренер Челси
Немецкий наставник решил не откладывать работу и уже провел первую тренировку с клубом. Также он заявил, что не может дождаться матчей АПЛ. Английскую лигу он назвал самой захватывающей в мире.
Straight to work for new Chelsea boss Thomas Tuchel ???? pic.twitter.com/5zcyr9upBJ— B/R Football (@brfootball) January 26, 2021
A new journey begins! ????????#WelcomeTuchel pic.twitter.com/teIwIw4XvO— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
Уже завтра "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
- Официально: Томас Тухель - новый тренер Челси
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Официально: Челси объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...