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Усиление для борьбы за еврокубки. Астон Вилла выложила 16 миллионов за полузащитника Марселя

Англия
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Не такая и маленькая сумма

Усиление для борьбы за еврокубки. Астон Вилла выложила 16 миллионов за полузащитника Марселя
UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" объявила о подписании Моргана Сансона.

За 26-летнего полузащитника клуб из Бирмингема заплатил "Марселю" порядка 16 миллионов. Контракт был подписан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Морган провел 19 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Марсель Морган Сансон
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