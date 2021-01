Усиление для борьбы за еврокубки. Астон Вилла выложила 16 миллионов за полузащитника Марселя

"Астон Вилла" объявила о подписании Моргана Сансона.

За 26-летнего полузащитника клуб из Бирмингема заплатил "Марселю" порядка 16 миллионов. Контракт был подписан до лета 2024-го года.

From the airport to Bodymoor Heath, follow @Morgan_Sanson8's first day as an Aston Villa player! ????#WelcomeMorgan pic.twitter.com/ML8a8IIOlI