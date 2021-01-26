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Усиление для борьбы за еврокубки. Астон Вилла выложила 16 миллионов за полузащитника Марселя
Не такая и маленькая сумма
"Астон Вилла" объявила о подписании Моргана Сансона.
За 26-летнего полузащитника клуб из Бирмингема заплатил "Марселю" порядка 16 миллионов. Контракт был подписан до лета 2024-го года.
From the airport to Bodymoor Heath, follow @Morgan_Sanson8's first day as an Aston Villa player! ????#WelcomeMorgan pic.twitter.com/ML8a8IIOlI— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 26, 2021
В текущем сезоне Морган провел 19 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
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