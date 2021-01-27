  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда Ярмоленко заскочила в зону Лиги Чемпионов. ВИДЕО, как Вест Хэм победил Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Ярмоленко заскочила в зону Лиги Чемпионов. ВИДЕО, как Вест Хэм победил Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Кристал Пэлас - Вест Хэм, чемпионат Англии, 26 января 2021

Команда Ярмоленко заскочила в зону Лиги Чемпионов. ВИДЕО, как Вест Хэм победил Кристал Пэлас
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Кристал Пэлас - Вест Хэм, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева забили уже на третьей минуте усилиями Захи, которому удался хороший удар с линии штрафной. Но еще до перерыва молотобойцы не только отыгрались, но и вышли вперед благодаря дублю Соучека, а во втором тайме Доусон закрепил преимущество. Кристал Пэлас сумел один гол отыграть - Батшуайи забил на 90+7-й, но не более. Победа позволила Вест Хэму ситуативно подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии! Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте и снова действовал на позиции форварда.

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:3
Голы: Заха (3), Батшуайи (90+7) – Соучек (9, 25), Доусон (65)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...