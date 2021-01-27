Команда Ярмоленко заскочила в зону Лиги Чемпионов. ВИДЕО, как Вест Хэм победил Кристал Пэлас

Вашему вниманию видео обзор матча Кристал Пэлас - Вест Хэм, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева забили уже на третьей минуте усилиями Захи, которому удался хороший удар с линии штрафной. Но еще до перерыва молотобойцы не только отыгрались, но и вышли вперед благодаря дублю Соучека, а во втором тайме Доусон закрепил преимущество. Кристал Пэлас сумел один гол отыграть - Батшуайи забил на 90+7-й, но не более. Победа позволила Вест Хэму ситуативно подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии! Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте и снова действовал на позиции форварда.

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:3

Голы: Заха (3), Батшуайи (90+7) – Соучек (9, 25), Доусон (65)