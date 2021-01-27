Саутгемптон - Арсенал 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Арсенал, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Канониры пропустили первыми, но смогли отыграться и победить. Наиболее продуктивным игроком матча стал Букайо Сака, который забил сам и ассистировал Ляказеттe. Арсенал не проигрывает в АПЛ уже шесть матчей подряд, это позволило подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

АПЛ 2020/2021, 20-й тур

"Саутгемптон" - "Арсенал" 1:3

Голы: Армстронг 3 - Пепе 9, Сака 39, Ляказетт 71