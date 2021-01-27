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Тухель рассказал о своем отношении к наследию Лэмпарда в Челси
Томас уже на связи
Новый главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель станет первым немцем, который будет руководить "синими". Цитирует специалиста пресс-служба клуба.
"Мы все очень уважаем работу Фрэнка Лэмпарда и то наследие, которое он оставил за собой в "Челси". Я благодарен за то, что теперь стал частью этой семьи – потрясающее чувство".
Напомним, ранее Тухель тренировал "Майнц", "Боруссию Д" и "Пари Сен-Жермен". Со "шмелями" он брал Кубок Германии, а с парижанами – все на внутренней арене. В "Челси" Томас вновь поработает с Кристианом Пулишичем и Тьяго Силвой, с вингером тренер пересекался в Дортмунде, с бразильцем работал во Франции.
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