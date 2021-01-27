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Влияние Тухеля: Челси может приобрести страйкера Боруссии Д и лидера обороны Баварии
Новый тренер тренер хочет подписать двух футболистов
Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет приобрести Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", сообщает Goal ссылаясь на Daily Mail. В текущем сезоне во всех турнирах нападающий провел 19 выступлений, в которых забил 21 гол и отдал 3 голевые передачи.
Кроме того, по информации журналиста Низара Кинселлы, наставник "синих" также заинтересован в услугах защитника "Баварии" Давида Алабы.
Thomas Tuchel gives Chelsea a boost in the race to sign David Alaba with Real Madrid among clubs interested. https://t.co/vxWoZE6OGf— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 27, 2021
В составе немецкой "Баварии" 28-летний футболист во всех турнирах сыграл в 23 поединках и забил 2 гола. Напомним, что Тухель подписал с "Челси" контракт на 1,5 года. Немецкий специалист пришел на место Лэмпарда.
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