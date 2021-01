Влияние Тухеля: Челси может приобрести страйкера Боруссии Д и лидера обороны Баварии

Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет приобрести Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", сообщает Goal ссылаясь на Daily Mail. В текущем сезоне во всех турнирах нападающий провел 19 выступлений, в которых забил 21 гол и отдал 3 голевые передачи.

Кроме того, по информации журналиста Низара Кинселлы, наставник "синих" также заинтересован в услугах защитника "Баварии" Давида Алабы.

Thomas Tuchel gives Chelsea a boost in the race to sign David Alaba with Real Madrid among clubs interested. https://t.co/vxWoZE6OGf