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Влияние Тухеля: Челси может приобрести страйкера Боруссии Д и лидера обороны Баварии

Англия
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Новый тренер тренер хочет подписать двух футболистов

Влияние Тухеля: Челси может приобрести страйкера Боруссии Д и лидера обороны Баварии
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Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет приобрести Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", сообщает Goal ссылаясь на Daily Mail. В текущем сезоне во всех турнирах нападающий провел 19 выступлений, в которых забил 21 гол и отдал 3 голевые передачи.

Кроме того, по информации журналиста Низара Кинселлы, наставник "синих" также заинтересован в услугах защитника "Баварии" Давида Алабы.

В составе немецкой "Баварии" 28-летний футболист во всех турнирах сыграл в 23 поединках и забил 2 гола. Напомним, что Тухель подписал с "Челси" контракт на 1,5 года. Немецкий специалист пришел на место Лэмпарда.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal

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