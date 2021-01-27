"На тренировках он был неудержим". Экс-хавбек Челси объяснил, почему Салах и Де Брюйне не заиграли в Лондоне

Бывший полузащитник "Челси" Оскар, который сейчас выступает за "Шанхай СИПГ", поделился своим мнением о том, почему Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах не смогли в полной мере проявить себя в лондонском клубе. Цитирует бразильца YGFoot.

"Де Брюйне даже делал на меня голевой пас, если я не ошибаюсь. Была схема, когда Эден Азар, Кевин и я действовали в полузащите, работало неплохо. У бельгийца было много шансов, он отлично выглядел, но получил травму. У клуба был большой выбор в средней линии. Если он не играл, то это значит, что не был в лучших физических кондициях".