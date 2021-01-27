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"На тренировках он был неудержим". Экс-хавбек Челси объяснил, почему Салах и Де Брюйне не заиграли в Лондоне

Англия
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"На тренировках он был неудержим". Экс-хавбек Челси объяснил, почему Салах и Де Брюйне не заиграли в Лондоне
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Бывший полузащитник "Челси" Оскар, который сейчас выступает за "Шанхай СИПГ", поделился своим мнением о том, почему Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах не смогли в полной мере проявить себя в лондонском клубе. Цитирует бразильца YGFoot.

"Де Брюйне даже делал на меня голевой пас, если я не ошибаюсь. Была схема, когда Эден Азар, Кевин и я действовали в полузащите, работало неплохо. У бельгийца было много шансов, он отлично выглядел, но получил травму. У клуба был большой выбор в средней линии. Если он не играл, то это значит, что не был в лучших физических кондициях".

"С Салахом ситуация другая. Мо был неудержим на тренировках, но на поле выглядел робко и едва заметно. Я думаю, что во время матчей у него не было той уверенности, которую он получил во всех других своих командах, а особенно – сейчас в "Ливерпуле".

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В статье: Челси (Лондон) Мохамед Салах Кевин Де Брюйне Оскар Родригес
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Источник:
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