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Клопп - об отставке Лэмпарда: Челси проделал потрясающую работу и команде было необходимо время

Англия
(2 голосов)

Но Абрамович решил иначе

Клопп - об отставке Лэмпарда: Челси проделал потрясающую работу и команде было необходимо время
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда.

"Думаю, решение оставить Фрэнка без работы было тяжёлым. "Челси" проделал потрясающую работу на трансферном рынке, и команде было необходимо время. Это нормально. Принимать такое решение так рано – жёсткий шаг. Мистер Абрамович даёт шансы, но это не самый терпеливый человек в мире. Сочувствую Фрэнку, это его клуб", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Об увольнении Лэмпарда из "Челси" было объявлено 25 января. На следующий день клуб назначил главным тренером Томаса Тухеля, отправленного в отставку из "Пари Сен-Жермен" в декабре прошлого года.

"Челси", набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Юрген Клопп Роман Абрамович Челси (Лондон) Ливерпуль Челси
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