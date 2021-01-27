Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп - об отставке Лэмпарда: Челси проделал потрясающую работу и команде было необходимо время
Но Абрамович решил иначе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда.
"Думаю, решение оставить Фрэнка без работы было тяжёлым. "Челси" проделал потрясающую работу на трансферном рынке, и команде было необходимо время. Это нормально. Принимать такое решение так рано – жёсткий шаг. Мистер Абрамович даёт шансы, но это не самый терпеливый человек в мире. Сочувствую Фрэнку, это его клуб", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Об увольнении Лэмпарда из "Челси" было объявлено 25 января. На следующий день клуб назначил главным тренером Томаса Тухеля, отправленного в отставку из "Пари Сен-Жермен" в декабре прошлого года.
"Челси", набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Популярное сейчас
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Тренер Интера прокомментировал конфликт Лукаку и Ибрагимовича
- Кириленко покидает Олимпик, Львов подписал Довгого. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Официально: Челси объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО