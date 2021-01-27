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Игало объявил об уходе из Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Игрок попрощался с клубом и болельщиками

Игало объявил об уходе из Манчестер Юнайтед
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало объявил об уходе из команды.

"Трудно осознавать, что мечта подходит к концу. Но я благодарю Господа за то, что он помог мне реализовать мечту всей жизни и надеть футболку "Манчестер Юнайтед", а также представлять этот великий клуб. Это была честь, которую я всегда буду ценить и за которую буду благодарить.

Хочу сказать тренеру спасибо за доверие, которое он проявил, когда многие в меня не верили. Не могу также не выразить благодарность партнёрам, которых мне будет не хватать. Было очень весело, я всегда с нетерпением ждал возможности тренироваться и проводить время со всеми вами. Молюсь, чтобы мы выиграли АПЛ и Кубок Англии в этом году.

Спасибо лучшим болельщикам в мире, нам не хватало вас, но мы слышали вас. Не можем дождаться вашего возвращения. Я навсегда останусь болельщиком "Манчестер Юнайтед". "Однажды красный" — навсегда "красный", — написал нигериец на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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