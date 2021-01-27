Сульшер: У Гринвуда - синдром второго сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о нападающем клуба Мэйсоне Гринвуде.

"Это всегда вызов. Любая ситуация – это проверка. Мы говорим о синдроме второго сезона. Если ты хоть на секунду отрываешь взгляд от мяча, то Премьер-лига неумолима.

Я всегда говорил, что 99% усилий – это 100% провала. И, конечно, игроки, которые немного расслабляются на тренировках каждый день, – я не говорю, что это Мэйсон, а произношу это для каждого футболиста – идут не в том направлении.

Я хочу видеть игроков, которые способны перебегать соперника. Это требование. Но, видя мастерство некоторых футболистов, можно принять то, что они бегают чуть меньше. Не гораздо меньше, потому игрок должен быть чертовски хорошим, чтобы отдохнуть.

Ничего не происходит само по себе. Гринвуд забил "Вест Хэму", и мы ожидали, что он вернется в игру. Я очень уверен в том, что Мэйсон будет хорошо играть, забивая и отдавая голевые передачи", – сказал Сульшер в интервью The Guardian.