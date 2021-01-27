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Рауль Хименес может вернуться на поле до конца сезона. У игрока перелом черепа

Англия
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В этом сезоне игрок провел 11 матчей

Рауль Хименес может вернуться на поле до конца сезона. У игрока перелом черепа
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Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что нападающий "волков" Рауль Хименес может вернуться на поле до конца сезона-2020/21. 29-летний мексиканец восстанавливается от перелома черепа, который получил в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.

"Восстановление Рауля проходит позитивно. Он делает серьезные шаги вперед день за днем. Не только я, но и весь медицинский штаб удивлен прогрессом Хименеса. Мы хотим, чтобы он вернулся к нам здоровым, он важен для команды. Даже то, что он просто тренируется на базе, уже поднимает командный дух", — приводит Goal слова Эшпириту Санту.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за "Вулверхэмптон", на его счету 3 гола. В декабре форвард посещал матч "волков" против "Тоттенхэма".

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
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