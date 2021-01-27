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Эдегор: Артета — топ-тренер, мне понравились его идеи

Англия
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Мартин рад, что ему удалось присоединился к лондонцам

Эдегор: Артета — топ-тренер, мне понравились его идеи
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор прокомментировал переход в "Арсенал" на правах аренды, сказав, что для него был важен диалог с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

"Я поговорил с Артетой перед тем, как приехать сюда. Это очень важно для меня. Он — топ-тренер, мне понравились его идеи, то, как он видит футбол. Каждый раз, когда отправляешься в новое место, хочется убедиться, что там хорошо и что там есть план.

Мне нравится "Арсенал". Мне всегда нравилось, как команда хочет играть. Думаю, что это клуб, который мне действительно подходит", — цитирует Эдегора пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Эдегор провёл за "Реал" семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты, также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Эдегор перешёл в "Королевский клуб" в 2015 году.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
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