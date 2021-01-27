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АПЛ. Бернли выгрызает победу у Астон Виллы
Супер волевая виктория подопечных Шона Дайча
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли - Астон Вилла 3:2
Голы: Ми 52, Макнил 76, Вуд 79 - Уоткинс 14, Грилиш 68
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 12. Брэди, 19. Родригес, 9. Вуд.
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 15. Траоре.
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