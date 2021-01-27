  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0

Англия
(2 голосов)

Первый блин Тухеля

Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый наставник "синих" удивил уже в первом поединке: Мейсон Маунт и Курт Зума, лидеры команды в своих линиях при Лэмпарде, не попали в стартовый состав. Также отметим, что "Челси" весь матч играл по схеме 4-2-3-1 без мяча и 3-4-2-1 со снарядом в ногах. В свою очередь Нуну Эшпириту Санту ничего не выдумывал и выставил модуль 3-4-1-2 с самыми сильными доступными исполнителями.

Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0 - изображение 1

"Челси" контролировал сферу все 90+ минут и старался быстро возвращать ее в случае потери, футболисты буквально висели на штрафной площадке гостей, в то время как Тухель оккупировал бровку и регулярно подсказывал оттуда. Для понимания ситуации: в первом тайме "пенсионеры" оформили 433 успешных передачи – это рекорд для лондонцев как минимум с сезона-2003/04 (с того времени, как Opta начала собирать статистику). Тем не менее, до ударов по воротам дело практически не доходило. Основная угроза у хозяев шла с флангов, "синие" бомбардировали владения Патрисиу прострелами и навесами. "Вулверхэмптон" устраивал такой расклад событий, "волки" довольствовались редкими контратаками и плотно оборонялись низким блоком.

Во втором тайме гости были вынуждены действовать более внимательно, "Челси" взвинтил темп, плюс в условиях дождливой погоды банде Нуну Эшпириту Санту стало сложнее защищаться. Тем не менее, пока "синие" очень медленно приходили к тому, что тонкий розыгрыш во владениях Патрисиу не работает, "Вулверхэмптон" запорол свой самый лучший момент в поединке. Перечеркнуть все старания партнеров мог Менди, неточная передача Эдуара закончилась выходом один на один для Нету, однако седьмой номер "Вулвз" простил хозяев и угодил в перекладину.

Первым начал пристрелку Ковачич – мяч после выстрела Матео почти попал в девятку. Последовал примеру хорвата Хадсон-Одои, но с его ударом уже справился голкипер. Тухель попытался освежить игру команды заменами, правда, штурм у "Челси" не задался. Лондонский коллектив отдал 820 передач за весь поединок – рекордная цифра, которая никак не изменила нули на табло, поэтому "Вулверхэмптон" без особых проблем увозит со "Стэмфорд Бридж" заслуженный балл.

АПЛ, 20-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Чилвелл (Пулишич, 76) – Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Маунт, 82), Хавертц, Хадсон-Одои – Жиру (Абрахам, 77)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коуди, Килман – Семеду, Дендонкер, Невеш, Аит-Нури (Хувер, 46), Поденсе (Виллиан Жозе, 72) – Траоре (Моутиньо, 90), Нету

Предупреждения: Чилвелл (62) – Нету (51)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...