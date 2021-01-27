Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0

Новый наставник "синих" удивил уже в первом поединке: Мейсон Маунт и Курт Зума, лидеры команды в своих линиях при Лэмпарде, не попали в стартовый состав. Также отметим, что "Челси" весь матч играл по схеме 4-2-3-1 без мяча и 3-4-2-1 со снарядом в ногах. В свою очередь Нуну Эшпириту Санту ничего не выдумывал и выставил модуль 3-4-1-2 с самыми сильными доступными исполнителями.

"Челси" контролировал сферу все 90+ минут и старался быстро возвращать ее в случае потери, футболисты буквально висели на штрафной площадке гостей, в то время как Тухель оккупировал бровку и регулярно подсказывал оттуда. Для понимания ситуации: в первом тайме "пенсионеры" оформили 433 успешных передачи – это рекорд для лондонцев как минимум с сезона-2003/04 (с того времени, как Opta начала собирать статистику). Тем не менее, до ударов по воротам дело практически не доходило. Основная угроза у хозяев шла с флангов, "синие" бомбардировали владения Патрисиу прострелами и навесами. "Вулверхэмптон" устраивал такой расклад событий, "волки" довольствовались редкими контратаками и плотно оборонялись низким блоком.

433 - Chelsea have made 433 successful passes against Wolves so far; their most in the first half of a Premier League game since the start of the 2003-04 season (when we have this data available). Construction. #CHEWOL pic.twitter.com/ZSFDoYMOwd — OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2021

Во втором тайме гости были вынуждены действовать более внимательно, "Челси" взвинтил темп, плюс в условиях дождливой погоды банде Нуну Эшпириту Санту стало сложнее защищаться. Тем не менее, пока "синие" очень медленно приходили к тому, что тонкий розыгрыш во владениях Патрисиу не работает, "Вулверхэмптон" запорол свой самый лучший момент в поединке. Перечеркнуть все старания партнеров мог Менди, неточная передача Эдуара закончилась выходом один на один для Нету, однако седьмой номер "Вулвз" простил хозяев и угодил в перекладину.

Первым начал пристрелку Ковачич – мяч после выстрела Матео почти попал в девятку. Последовал примеру хорвата Хадсон-Одои, но с его ударом уже справился голкипер. Тухель попытался освежить игру команды заменами, правда, штурм у "Челси" не задался. Лондонский коллектив отдал 820 передач за весь поединок – рекордная цифра, которая никак не изменила нули на табло, поэтому "Вулверхэмптон" без особых проблем увозит со "Стэмфорд Бридж" заслуженный балл.

АПЛ, 20-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Чилвелл (Пулишич, 76) – Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Маунт, 82), Хавертц, Хадсон-Одои – Жиру (Абрахам, 77)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коуди, Килман – Семеду, Дендонкер, Невеш, Аит-Нури (Хувер, 46), Поденсе (Виллиан Жозе, 72) – Траоре (Моутиньо, 90), Нету

Предупреждения: Чилвелл (62) – Нету (51)