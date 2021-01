Тотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0

Новый наставник "синих" удивил уже в первом поединке: Мейсон Маунт и Курт Зума, лидеры команды в своих линиях при Лэмпарде, не попали в стартовый состав. Также отметим, что "Челси" весь матч играл по схеме 4-2-3-1 без мяча и 3-4-2-1 со снарядом в ногах. В свою очередь Нуну Эшпириту Санту ничего не выдумывал и выставил модуль 3-4-1-2 с самыми сильными доступными исполнителями.

"Челси" контролировал сферу все 90+ минут и старался быстро возвращать ее в случае потери, футболисты буквально висели на штрафной площадке гостей, в то время как Тухель оккупировал бровку и регулярно подсказывал оттуда. Для понимания ситуации: в первом тайме "пенсионеры" оформили 433 успешных передачи – это рекорд для лондонцев как минимум с сезона-2003/04 (с того времени, как Opta начала собирать статистику). Тем не менее, до ударов по воротам дело практически не доходило. Основная угроза у хозяев шла с флангов, "синие" бомбардировали владения Патрисиу прострелами и навесами. "Вулверхэмптон" устраивал такой расклад событий, "волки" довольствовались редкими контратаками и плотно оборонялись низким блоком.

