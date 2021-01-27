  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тухель отметился. Челси отдал 820 точных передач - это рекордный показатель в матче с тренером-дебютантом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель отметился. Челси отдал 820 точных передач - это рекордный показатель в матче с тренером-дебютантом

Англия
(1 голосов)

Хотя просто победа была более важна

Тухель отметился. Челси отдал 820 точных передач - это рекордный показатель в матче с тренером-дебютантом
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" сегодня сыграл вничью с "Вулверхэмптоном". Это был дебютный матч для Томаса Тухеля во главе "синих".

Читайте такжеТотальный контроль снаряда и бесконечное число передач. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 0:0

В матче футболисты "Челси" отдали 820 точных передач, также команда владела мячом 78 процентов времени. Оба показатели стали рекордными для команд, которыми руководили тренеры-дебютанты.

На данный момент "Челси" занимает в таблице восьмое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Томас Тухель Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...