Тухель отметился. Челси отдал 820 точных передач - это рекордный показатель в матче с тренером-дебютантом

Лондонский "Челси" сегодня сыграл вничью с "Вулверхэмптоном". Это был дебютный матч для Томаса Тухеля во главе "синих".

В матче футболисты "Челси" отдали 820 точных передач, также команда владела мячом 78 процентов времени. Оба показатели стали рекордными для команд, которыми руководили тренеры-дебютанты.

820 - Chelsea completed 820 passes and recorded 78.9% possession against Wolves – since the start of 2003-04, these are both the highest totals by a team in their manager’s first Premier League game in charge. Stamp. #CHEWOL pic.twitter.com/oTLXi1071o