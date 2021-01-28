Эвертон - Лестер 1:1. Когда каждый рассчитывал на большее

Команда Роджерса остается в тройке лучших, и по игре доказала свои амбиции и претензии на высокие места. Вот только не всегда качественная игра приносит результат. "Эвертон" грамотно оборонялся, проводил контратаки и смог забить. А хозяева сами виноваты в пропущенном мяче.

Все для первого гола Родригес сделал сам. Сначала Хамес пробовал навесить в штрафную, неудачно, и хорошо. Мяч снова отскочил к колумбийцу, который нанес классный удар в дальний угол. От штанги мяч залетел в сетку – 1:0.

Если сказать, что "Лестер" хотел отыграться, то ничего не сказать. "Лисы" организовывали одну атаку за другой, пусть иногда и сбивались на навалы, но атаковали. "Эвертон" откровенно играл на удержание счета, хотя удержать его и не получилось. Одна из масштабных комбинаций гостей привела к тому, что Тилеманс решился на удар, сквозь "лес ног" пролетел мяч и скользнул под рукой голкипера.

Наверное, ничью можно назвать справедливой в данных условиях. Но одна команда провела лучше первый тайм, забила гол и вполне могла удержать победный счет. А вторая команда атаковала весь второй тайм и заслуженно отыгралась, и даже могла забить больше. Не повезло. "Эвертон" и "Лестер" в группе лидеров, при этом самое интересное для них в чемпионате еще впереди.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Эвертон - Лестер 1:1

Голы: Родригес 30 - Тилеманс 67

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 21. Гомеш, 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 19. Родригес.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 17. Перес