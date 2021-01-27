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Тоттенхэм теряет двух левых защитников перед матчем с Ливерпулем
Что придумает Моуриньо?
Уже завтра состоится центральный матч всего тура в АПЛ - "Тоттенхэм" на своем поле примет "Ливерпуль".
Свои проблемы появились у "шпор". Сегодняшнюю тренировку пропустил Серхио Регилон. Из-за мышечных проблем он точно пропустит три недели.
Помимо этого, определенные проблемы испытывает и Бен Дэвис. Оба футболиста играют на позиции левого защитника, что серьезно усложняет задачу для Моуриньо.
Отметим, что UA-Футбол проведет завтра аудиотрансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
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