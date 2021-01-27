Тоттенхэм теряет двух левых защитников перед матчем с Ливерпулем

Уже завтра состоится центральный матч всего тура в АПЛ - "Тоттенхэм" на своем поле примет "Ливерпуль".

Свои проблемы появились у "шпор". Сегодняшнюю тренировку пропустил Серхио Регилон. Из-за мышечных проблем он точно пропустит три недели.

Помимо этого, определенные проблемы испытывает и Бен Дэвис. Оба футболиста играют на позиции левого защитника, что серьезно усложняет задачу для Моуриньо.

Отметим, что UA-Футбол проведет завтра аудиотрансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".