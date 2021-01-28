Английская Премьер-лига, 20-й тур

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" 1:2

Голы: Магуайр (64) – Брайан (23), Берк (74)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Туанзебе (ван де Бек, 83), Ван-Биссака – Матич, Погба – Рэшфорд, Фернандеш, Гринвуд (Кавани, 66) – Марсьяль

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Ампаду, Ягелка, Башэм – Брайан (Болг, 53), Флек, Норвуд, Ландстрем (Берк, 70), Болдом – Шапр, Макголдрик (Брюстер, 80)

Предупреждения: Туанзебе (45+2) – Ландстрем (40), Берк (74)

"Шеффилд" шокировал "Манчестер Юнайтед", увезя три очка с "Олд Траффорд". Коллектив Криса Уайлдера вновь создал проблемы "дьяволам" и вполне заслуженно отобрал у соперника очки. Таким образом "клинки" одержали всего вторую победу в АПЛ, также прервав 13-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате.

После напряженного кубкового матча с "Ливерпулем" Оле Гуннар Сульшер применил ротацию, предоставив шансы Акселю Туанзебе и Алексу Теллесу, которые провели сомнительную игру. Кроме того, в опорной зоне вновь вышел Поль Погба, что также стало роковым решением. В старт "клинков" по сравнению с матчем против "Плимута" попали Фил Ягиелка, Кин Брайан, Джордж Болдок и Дэвид Макголдрик.

"Манчестер Юнайтед" вяло начал матч, несмотря на заметное территориальное преимущество. "Дьяволы" много владели мячом, но совсем не могли найти путь к воротам Рэмсдейла. А вот гости огрызались на контратаках и могли открывать счёт уже на 16-й минуте, но Шарп не сумел реализовать выход сам на сам после провала соперника в обороне. Зато уж через 7 минут мяч таки залетел в ворота Де Хеа. Испанский кипер ошибся при игре на выходе, позволив Кину Брайану в упор расстрелять ворота после подачи с углового. В остаток тайма фаворит так и не оклемался и заслуженно ушёл на перерыв, уступая в счёте.

Команда Оле Гуннара Сульшера усилила напор во второй половине, но с ответным голом им откровенно повезло. Харри Магуайр ушёл от опеки престарелого Ягелки при корнере и ударом головой забил в ворота своего родного клуба. На поле появился Эдинсон Кавани и МЮ планировал бросить все силы на достижения победы. Но забить суждено было гостям – сработала замена Криса Уайлдера. "Юнайтед" панически прижались к воротам при позиционной обороне, что тут же привело к пропущенному голу. Никто не мешал "Шеффилду" разыграть изящный треугольник у ворот Де Хеа, который закончился точным ударом едва появившегося на поле Оливера Берка. Символично, что мяч залетел в сетку от Туанзебе, а Погба традиционно пассивно оборонялся и проспал свою зону. У обоих матч не задался.

"Шеффилду" наконец повезло после серии аномальных результатов в первом круге, где по игре они выглядели не так мрачно, как говорит таблица. МЮ же позволил "Манчестер Сити" опередить себя в АПЛ, уступив соседям лидерство.