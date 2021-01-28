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Как потерять лидерство, проиграв аутсайдеру. МЮ - Шеффилд 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, чемпионат Англии, 27 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Команда Сульшера, похоже, не выдержала груза ответственности и неожиданно проиграла, тем самым окончательно отдав лидерство Манчестер Сити. Теперь команда Гвардиолы опережает красных дьяволов, да еще и имеет игру в запасе. Шеффилд, к слову, занимает последнее место.
Английская Премьер-лига. 20-й тур
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 1:2
Голы: Магуайр 64 - Брайан 23 Бёрк 74
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