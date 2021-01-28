Тоттенхэм - Ливерпуль: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Тест

Сегодня, 28 января, в Лондоне состоится центральный матч 20-го тура АПЛ - "Тоттенхэм" встретится с действующим чемпионом "Ливерпулем". Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш тест.

Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.