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Тоттенхэм - Ливерпуль: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Тест
Справитесь за три минуты?
Сегодня, 28 января, в Лондоне состоится центральный матч 20-го тура АПЛ - "Тоттенхэм" встретится с действующим чемпионом "Ливерпулем". Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш тест.
Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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