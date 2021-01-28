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Тоттенхэм - Ливерпуль: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Тест

Англия
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Справитесь за три минуты?

Тоттенхэм - Ливерпуль: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 января, в Лондоне состоится центральный матч 20-го тура АПЛ - "Тоттенхэм" встретится с действующим чемпионом "Ливерпулем". Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш тест.

Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

Читайте такжеТоттенхэм – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль квиз от UA-Футбол
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