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Тоттенхэм - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Англия
(1 голосов)

Где 28 января 2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лондоне

Тоттенхэм - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

Этот сезон в английской Премьер-лиге уже можно назвать одним из самых интересных и интригующих за последние годы. Каждый соперник может потерять очки в самый неожиданный момент, что подтверждает и турнирная таблица.

Еще осенью "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" занимали позиции на вершине, а сейчас опустились на пятое и шестое места соответственно. Но это не значит, что мерсисайдцы и лондонцы выпали из борьбы за самые высокие места. В ближайшее время в лидирующей группе возможны очередные изменения, тут важнейшее значение имеют очные встречи грандов.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 22:00 Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция на UA-Футбол >>

Телетрансляция в Украине на канале Сетанта

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 1
  • Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV
  • Германия - Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Ticket, Sky Sport 1/HD
  • Испания - DAZN
  • Польша - Canal+ Sport, Canal+ Sport Online, nc+ GO
  • Португалия - Sport TV2, Sport TV LIVE
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - V Sport Premium, Viaplay Sweden
  • Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD
  • Канада - DAZN
  • США - SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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