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Тоттенхэм - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 28 января 2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лондоне
Этот сезон в английской Премьер-лиге уже можно назвать одним из самых интересных и интригующих за последние годы. Каждый соперник может потерять очки в самый неожиданный момент, что подтверждает и турнирная таблица.
Еще осенью "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" занимали позиции на вершине, а сейчас опустились на пятое и шестое места соответственно. Но это не значит, что мерсисайдцы и лондонцы выпали из борьбы за самые высокие места. В ближайшее время в лидирующей группе возможны очередные изменения, тут важнейшее значение имеют очные встречи грандов.
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Тоттенхэм 22:00 Ливерпуль
Текстовая онлайн трансляция на UA-Футбол >>
Телетрансляция в Украине на канале Сетанта
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 1
- Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV
- Германия - Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Ticket, Sky Sport 1/HD
- Испания - DAZN
- Польша - Canal+ Sport, Canal+ Sport Online, nc+ GO
- Португалия - Sport TV2, Sport TV LIVE
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - V Sport Premium, Viaplay Sweden
- Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD
- Канада - DAZN
- США - SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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