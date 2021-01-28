Тоттенхэм - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Этот сезон в английской Премьер-лиге уже можно назвать одним из самых интересных и интригующих за последние годы. Каждый соперник может потерять очки в самый неожиданный момент, что подтверждает и турнирная таблица.

Еще осенью "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" занимали позиции на вершине, а сейчас опустились на пятое и шестое места соответственно. Но это не значит, что мерсисайдцы и лондонцы выпали из борьбы за самые высокие места. В ближайшее время в лидирующей группе возможны очередные изменения, тут важнейшее значение имеют очные встречи грандов.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 22:00 Ливерпуль

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