  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Я всегда платил за свое плохое поведение – с другими менеджерами это так не работает
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Я всегда платил за свое плохое поведение – с другими менеджерами это так не работает

Англия
(1 голосов)

Жозе в фирменном стиле

Моуриньо: Я всегда платил за свое плохое поведение – с другими менеджерами это так не работает
Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо придерживается мнения, что к другим специалистам, которые работают в чемпионате Англии, отношение немного другое. Цитирует португальца портал Goal.com.

Читайте такжеТоттенхэм – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

"Всегда, когда я плохо себя вел, то платил за это. Либо смотрел матчи по телевизору в раздевалке, либо платил огромные штрафы. Мне кажется, что с некоторыми другими менеджерами это так не работает".

"Надеюсь, судьи будут лучше выполнять свою работу. Я думаю, что изменил свое поведение, стал лучше контролировать эмоции. Когда я спокойнее реагирую, то мне легче читать игру. Мне казалось, что стоит выбрать другой подход. За других я говорить не могу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.01.2021 в 10:04
Моур
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...