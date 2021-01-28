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Моуриньо: Я всегда платил за свое плохое поведение – с другими менеджерами это так не работает
Жозе в фирменном стиле
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо придерживается мнения, что к другим специалистам, которые работают в чемпионате Англии, отношение немного другое. Цитирует португальца портал Goal.com.
"Всегда, когда я плохо себя вел, то платил за это. Либо смотрел матчи по телевизору в раздевалке, либо платил огромные штрафы. Мне кажется, что с некоторыми другими менеджерами это так не работает".
"Надеюсь, судьи будут лучше выполнять свою работу. Я думаю, что изменил свое поведение, стал лучше контролировать эмоции. Когда я спокойнее реагирую, то мне легче читать игру. Мне казалось, что стоит выбрать другой подход. За других я говорить не могу".
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