Моуриньо: Я всегда платил за свое плохое поведение – с другими менеджерами это так не работает

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо придерживается мнения, что к другим специалистам, которые работают в чемпионате Англии, отношение немного другое. Цитирует португальца портал Goal.com.

"Всегда, когда я плохо себя вел, то платил за это. Либо смотрел матчи по телевизору в раздевалке, либо платил огромные штрафы. Мне кажется, что с некоторыми другими менеджерами это так не работает".