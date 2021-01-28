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"Две ошибки рефери". Сульшер назвал причину поражения МЮ от аутсайдера АПЛ
Наставник "красных дьяволов" отметил судейство в игре с "Шеффилдом"
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед" (1:2). Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал результат команды.
Мы много владели мячом, но когда пропускаешь два обидных гола, всегда будет сложно. Нам не хватило вдохновения. Соперник хорошо защищался, а мы не могли найти правильных решений, чтобы с этим справиться. С нашей стороны не было ни высокого уровня игры, ни темпа, ни качества.
Во время первого пропущенного гола был фол на Де Хеа. Я не видел этого сразу, но, когда просмотрел телевизионные кадры, все стало понятно. к сожалению, это футбол. А затем был отменен гол Марсьяля в схожей ситуации. Сегодня были две ошибки рефери.
Думаю, вся команда подвергнется критике, и я тоже. Сомневаюсь, что кто-то этого избежит. Нас всех нужно критиковать за то, что мы не выступили на нужном уровне.
В этом сезоне было очень много странных результатов, но в такой ситуации, какая сложилась, мы были самой стабильной командой, сегодня это ударило по нам.
Нет времени жалеть себя, потому что в субботу игра с "Арсеналом". Мы должны забыть об этом поражении, извлечь уроки и двигаться дальше", - цитирует Оле пресс-служба клуба и BBC.
Напомним, что сейчас Манчестер Юнайтед" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" находится на 20-й позиции, одержав лишь вторую победу в сезоне.
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