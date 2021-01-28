  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Две ошибки рефери". Сульшер назвал причину поражения МЮ от аутсайдера АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Две ошибки рефери". Сульшер назвал причину поражения МЮ от аутсайдера АПЛ

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных дьяволов" отметил судейство в игре с "Шеффилдом"

"Две ошибки рефери". Сульшер назвал причину поражения МЮ от аутсайдера АПЛ
Новина українською

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед" (1:2). Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал результат команды.

Мы много владели мячом, но когда пропускаешь два обидных гола, всегда будет сложно. Нам не хватило вдохновения. Соперник хорошо защищался, а мы не могли найти правильных решений, чтобы с этим справиться. С нашей стороны не было ни высокого уровня игры, ни темпа, ни качества.

Во время первого пропущенного гола был фол на Де Хеа. Я не видел этого сразу, но, когда просмотрел телевизионные кадры, все стало понятно. к сожалению, это футбол. А затем был отменен гол Марсьяля в схожей ситуации. Сегодня были две ошибки рефери.

Думаю, вся команда подвергнется критике, и я тоже. Сомневаюсь, что кто-то этого избежит. Нас всех нужно критиковать за то, что мы не выступили на нужном уровне.

В этом сезоне было очень много странных результатов, но в такой ситуации, какая сложилась, мы были самой стабильной командой, сегодня это ударило по нам.

Нет времени жалеть себя, потому что в субботу игра с "Арсеналом". Мы должны забыть об этом поражении, извлечь уроки и двигаться дальше", - цитирует Оле пресс-служба клуба и BBC.

Напомним, что сейчас Манчестер Юнайтед" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" находится на 20-й позиции, одержав лишь вторую победу в сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 11:44
Это как у нас шахтьор..если не выиграл, то обязательно судьи виноваты...
Ответить
+1
-1
Smersh (Днепродзержинск)
28.01.2021 в 11:40
Может я чего-то не понимаю, но логики у Сульшера не видно... Две схожие по его словам ситуации, в одной арбитр засчитывает гол, в другой нет... И Сульшер говорит о ДВУХ ошибках... БРАВИСИМО
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...