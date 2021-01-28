"Две ошибки рефери". Сульшер назвал причину поражения МЮ от аутсайдера АПЛ

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед" (1:2). Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал результат команды.

Мы много владели мячом, но когда пропускаешь два обидных гола, всегда будет сложно. Нам не хватило вдохновения. Соперник хорошо защищался, а мы не могли найти правильных решений, чтобы с этим справиться. С нашей стороны не было ни высокого уровня игры, ни темпа, ни качества.

Во время первого пропущенного гола был фол на Де Хеа. Я не видел этого сразу, но, когда просмотрел телевизионные кадры, все стало понятно. к сожалению, это футбол. А затем был отменен гол Марсьяля в схожей ситуации. Сегодня были две ошибки рефери.

Думаю, вся команда подвергнется критике, и я тоже. Сомневаюсь, что кто-то этого избежит. Нас всех нужно критиковать за то, что мы не выступили на нужном уровне.

В этом сезоне было очень много странных результатов, но в такой ситуации, какая сложилась, мы были самой стабильной командой, сегодня это ударило по нам.

Нет времени жалеть себя, потому что в субботу игра с "Арсеналом". Мы должны забыть об этом поражении, извлечь уроки и двигаться дальше", - цитирует Оле пресс-служба клуба и BBC.