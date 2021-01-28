Моуриньо: Я не друг Клоппу

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о своем общении с тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом в преддверии очной встречи. Напомним, сегодня, в 22:00 по киевскому времени, "шпоры" примут "красных". Цитирует португальца портал Goal.com.

"Я не друг Юргену, ведь никогда не проводил с ним время. Когда хорошо знаешь человека, то можно сказать: "Этот парень мне нравится, он мой друг". Или "Он мне не нравится, нет, не друг". Клопп? Мы общаемся по 5 минут до матча и 5 после".