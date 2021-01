Игроки Манчестер Юнайтед подверглись расистским оскорблениям после поражения от аутсайдера

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе и форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль подверглись расистским оскорблениям после проигрыша команды от "Шеффилд Юнайтед" (1:2) в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии – об этом сообщает портал Sky Sports.

Многие пользователи социальной сети Instagram оставили расистские комментарии и эмодзи под последними публикациями футболистов.

Напомним, матч с "Шеффилд Юнайтед" стал для Акселя Туанзебе первым в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги.

UNITED against racism. We will not tolerate it ????⚫️ pic.twitter.com/lR8Qcnxq4N