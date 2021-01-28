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Игроки Манчестер Юнайтед подверглись расистским оскорблениям после поражения от аутсайдера

Англия
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Люди жестоки

Игроки Манчестер Юнайтед подверглись расистским оскорблениям после поражения от аутсайдера
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе и форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль подверглись расистским оскорблениям после проигрыша команды от "Шеффилд Юнайтед" (1:2) в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии – об этом сообщает портал Sky Sports.

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Многие пользователи социальной сети Instagram оставили расистские комментарии и эмодзи под последними публикациями футболистов.

Напомним, матч с "Шеффилд Юнайтед" стал для Акселя Туанзебе первым в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги.

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В статье: расизм Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Антони Мартиаль Аксель Туанзебе
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Источник:
Sky Sports

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