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Игроки Манчестер Юнайтед подверглись расистским оскорблениям после поражения от аутсайдера
Люди жестоки
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе и форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль подверглись расистским оскорблениям после проигрыша команды от "Шеффилд Юнайтед" (1:2) в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии – об этом сообщает портал Sky Sports.
Многие пользователи социальной сети Instagram оставили расистские комментарии и эмодзи под последними публикациями футболистов.
Напомним, матч с "Шеффилд Юнайтед" стал для Акселя Туанзебе первым в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги.
UNITED against racism. We will not tolerate it ????⚫️ pic.twitter.com/lR8Qcnxq4N— Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 28, 2021
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