Погба высказался по поводу своего будущего в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что планирует обсудить продления контракта с клубом.

"У меня есть действуюющее соглашение с клубом, с которым я получаю удовольствие от игры. Все знают, что у меня остался год по контракту. Я собираюсь поговорить с клубом. Посмотрим, чем это закончится.

Сейчас моя цель - выиграть что-то. Это единственное, о чем я думаю. Хочу побеждать.

Мне нужно это давление. Хочу играть против топ-игроков, топ-клубов, это хорошее давление. Это мой двигатель", - сказал Погба Рио Фердинанду в интервью BT Sport.