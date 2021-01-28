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Погба высказался по поводу своего будущего в МЮ
Хавбек - о продление контракта
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что планирует обсудить продления контракта с клубом.
"У меня есть действуюющее соглашение с клубом, с которым я получаю удовольствие от игры. Все знают, что у меня остался год по контракту. Я собираюсь поговорить с клубом. Посмотрим, чем это закончится.
Сейчас моя цель - выиграть что-то. Это единственное, о чем я думаю. Хочу побеждать.
Мне нужно это давление. Хочу играть против топ-игроков, топ-клубов, это хорошее давление. Это мой двигатель", - сказал Погба Рио Фердинанду в интервью BT Sport.
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах английской Премьер-лиги французский футболист провел 26 выступлений, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
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