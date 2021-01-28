  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба высказался по поводу своего будущего в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба высказался по поводу своего будущего в МЮ

Англия
(1 голосов)

Хавбек - о продление контракта

Погба высказался по поводу своего будущего в МЮ
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что планирует обсудить продления контракта с клубом.

"У меня есть действуюющее соглашение с клубом, с которым я получаю удовольствие от игры. Все знают, что у меня остался год по контракту. Я собираюсь поговорить с клубом. Посмотрим, чем это закончится.

Сейчас моя цель - выиграть что-то. Это единственное, о чем я думаю. Хочу побеждать.

Мне нужно это давление. Хочу играть против топ-игроков, топ-клубов, это хорошее давление. Это мой двигатель", - сказал Погба Рио Фердинанду в интервью BT Sport.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах английской Премьер-лиги французский футболист провел 26 выступлений, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BT Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...