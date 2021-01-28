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Лидер Арсенала может пропустить поединок с Манчестер Юнайтед из-за болезни матери
Вряд ли кто-то его не поймет из-за этого
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что участие капитана "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" под вопросом. 31-летний габонец уже пропустил матчи с "Саутгемптоном". Цитирует Артету ESPN.
"Вчера он сообщил мне, что его матери стало лучше. Не знаю, поможет ли он нам. Ситуация улучшилась, но нужно подождать. Пьер-Эмерик – наш капитан, один из самых важных исполнителей команды".
"Мы делаем все возможное, чтобы Обамеянг вернулся как можно скорее, но понимаем, что он пережил трудный период. Ему необходимо было находиться вместе со своей семьей. "Арсенал" был рядом и поддерживал его, клуб обязан дать ему время".
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