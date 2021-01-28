Лидер Арсенала может пропустить поединок с Манчестер Юнайтед из-за болезни матери

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что участие капитана "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" под вопросом. 31-летний габонец уже пропустил матчи с "Саутгемптоном". Цитирует Артету ESPN.

"Вчера он сообщил мне, что его матери стало лучше. Не знаю, поможет ли он нам. Ситуация улучшилась, но нужно подождать. Пьер-Эмерик – наш капитан, один из самых важных исполнителей команды".