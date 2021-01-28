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Туанзебе начал получать расовые оскорбления после матча с Шеффилдом

Англия
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После рикошета от Акселя был забит гол

Туанзебе начал получать расовые оскорбления после матча с Шеффилдом
Новина українською

23-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе стал получать оскорбления на расовой почве в социальных сетях после матча 20-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед", который завершился поражением "МЮ" (1:2), пишет Sky Sports.

Игра с "клинками" стала для Туанзебе первым матчем в нынешнем чемпионате Англии, в котором он вышел на поле в стартовом составе команды.

В текущем сезоне воспитанник "Манчестер Юнайтед" провел 5 матчей в чемпионате и стал автором одного автогола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Аксель Туанзебе
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