Туанзебе начал получать расовые оскорбления после матча с Шеффилдом

23-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе стал получать оскорбления на расовой почве в социальных сетях после матча 20-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед", который завершился поражением "МЮ" (1:2), пишет Sky Sports.

Игра с "клинками" стала для Туанзебе первым матчем в нынешнем чемпионате Англии, в котором он вышел на поле в стартовом составе команды.

В текущем сезоне воспитанник "Манчестер Юнайтед" провел 5 матчей в чемпионате и стал автором одного автогола.