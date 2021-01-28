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Тухель - о матче с Вулверхэмптоном: Мы сыграли смело и агрессивно
Наставник лондонцев прокомментировал ничейный результат
Наставник "Челси" Томас Тухель подвел итоги встречи с "Вулверхэмптоном" (0:0).
"Я доволен показанной игрой, нашей самоотдачей и интенсивностью. Мы совершили 16 перехватов в последней трети поля, действовали предельно организованно и не допустили контратак соперника, который в этом компоненте очень хорош.
Это очень хорошая отправная точка, от которой мы должны работать дальше.
Мы сыграли смело и агрессивно. Вышедшие на замену игроки внесли свой вклад в развитие матча. Мы продемонстрировали великолепный настрой, и жаль, что на трибунах не было болельщиков, эмоции которых могли бы помочь нам в тех моментах, когда мы были близки к голу.
Матч выдался непростым, но мы провели его с максимальной интенсивностью, поэтому я доволен работой своей команды", - сказал Тухель.
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