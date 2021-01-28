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"Выиграть трофей с Тоттенхэмом в десять раз почетнее, чем с Реалом". Крауч дал совет Харри Кейну
Вот только сделать это совсем непросто
Экс-нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч уверен, что Харри Кейну стоит остаться в "Тоттенхэме".
"Харри Кейн - один из лучших в мире и я понимаю, что он может хотеть лучшего. Его манит переход в более сильную команду, но любая победа с "Тоттенхэмом" гораздо ценнее.
Выиграть трофей с "Тоттенхэмом" в десять раз почетнее, чем выиграть трофей с "Реалом". Если он что-то выиграет со "шпорами", ему ведь поставят памятник, верно?", - улыбаясь закончил Крауч.
Стоит отметить, что свой последний трофей "Тоттенхэм" завоевал в 2008-м году. В апреле команда Моуриньо сыграет в финале кубка английской лиги.
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