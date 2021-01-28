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"Выиграть трофей с Тоттенхэмом в десять раз почетнее, чем с Реалом". Крауч дал совет Харри Кейну

Англия
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Вот только сделать это совсем непросто

"Выиграть трофей с Тоттенхэмом в десять раз почетнее, чем с Реалом". Крауч дал совет Харри Кейну
UA-Футбол
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Экс-нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч уверен, что Харри Кейну стоит остаться в "Тоттенхэме".

"Харри Кейн - один из лучших в мире и я понимаю, что он может хотеть лучшего. Его манит переход в более сильную команду, но любая победа с "Тоттенхэмом" гораздо ценнее.

Выиграть трофей с "Тоттенхэмом" в десять раз почетнее, чем выиграть трофей с "Реалом". Если он что-то выиграет со "шпорами", ему ведь поставят памятник, верно?", - улыбаясь закончил Крауч.

Читайте такжеНа фоне последних слухов. Тоттенхэм хочет продлить контракт с Харри Кейном

Стоит отметить, что свой последний трофей "Тоттенхэм" завоевал в 2008-м году. В апреле команда Моуриньо сыграет в финале кубка английской лиги.

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В статье: Питер Крауч Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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