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"Анонимные безмозглые идиоты". МЮ выступил в защиту своего игрока, который был подвергнут расизму
Клуб осуждает подобные действия
Вчера "Манчестер Юнайтед" на своем поле неожиданно проиграл последнему клубу АПЛ - "Шеффилд Юнайтед". После игры многие болельщики обвинили в этом Акселя Туанзебе, которые был замешан во втором пропущенном голе. Дело дошло до расизма.
"МЮ" выпустил официальное заявление, в котором осудил подобные действия. В заявлении они сделали ацкент на том, что социальным сетям нужно усилить меры защиты и предотвращать подобное поведение со стороны "анонимных безмозглых идиотов".
We are #UnitedAgainstRacism.— Manchester United (@ManUtd) January 28, 2021
Then, now and always.
Напомним, что не так давно Эдинсон Кавани был отстранен от трех матчей АПЛ за использование
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