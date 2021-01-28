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"Анонимные безмозглые идиоты". МЮ выступил в защиту своего игрока, который был подвергнут расизму

Англия
(1 голосов)

Клуб осуждает подобные действия

"Анонимные безмозглые идиоты". МЮ выступил в защиту своего игрока, который был подвергнут расизму
UA-Футбол
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Вчера "Манчестер Юнайтед" на своем поле неожиданно проиграл последнему клубу АПЛ - "Шеффилд Юнайтед". После игры многие болельщики обвинили в этом Акселя Туанзебе, которые был замешан во втором пропущенном голе. Дело дошло до расизма.

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"МЮ" выпустил официальное заявление, в котором осудил подобные действия. В заявлении они сделали ацкент на том, что социальным сетям нужно усилить меры защиты и предотвращать подобное поведение со стороны "анонимных безмозглых идиотов".

Напомним, что не так давно Эдинсон Кавани был отстранен от трех матчей АПЛ за использование слова "негрито".

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В статье: Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе
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