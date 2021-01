"Анонимные безмозглые идиоты". МЮ выступил в защиту своего игрока, который был подвергнут расизму

Вчера "Манчестер Юнайтед" на своем поле неожиданно проиграл последнему клубу АПЛ - "Шеффилд Юнайтед". После игры многие болельщики обвинили в этом Акселя Туанзебе, которые был замешан во втором пропущенном голе. Дело дошло до расизма.

"МЮ" выпустил официальное заявление, в котором осудил подобные действия. В заявлении они сделали ацкент на том, что социальным сетям нужно усилить меры защиты и предотвращать подобное поведение со стороны "анонимных безмозглых идиотов".

We are #UnitedAgainstRacism.



Then, now and always.