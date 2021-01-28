Требование Тухеля? Челси планирует продлить контракт с Жоржиньо и Силвой

Лондонский "Челси" предложит новый контракт двум футболистам. Об этом передает итальянский источник Sportitalia.

Речь идет о Жоржиньо и Тьяго Силве. Первому будет предложена сделка до 2025-го года, второму - до 2023-го. Отметим, что бразильцу в этом году будет уже 37 лет.

Напомним, что несколько дней назад Томас Тухель возглавил "Челси". В его первой игре Жоржиньо и Силва вышли в старте.