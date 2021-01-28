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Требование Тухеля? Челси планирует продлить контракт с Жоржиньо и Силвой
Лидер обороны и полузащиты
Лондонский "Челси" предложит новый контракт двум футболистам. Об этом передает итальянский источник Sportitalia.
Речь идет о Жоржиньо и Тьяго Силве. Первому будет предложена сделка до 2025-го года, второму - до 2023-го. Отметим, что бразильцу в этом году будет уже 37 лет.
Talks on btw #Chelsea #CFC and two players to sign a new contract. #Jorginho (2025) and #ThiagoSilva (2023). #transfers @alaimotmw @tvdellosport— Gianluigi Longari (@Glongari) January 28, 2021
Напомним, что несколько дней назад Томас Тухель возглавил "Челси". В его первой игре Жоржиньо и Силва вышли в старте.
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