Требование Тухеля? Челси планирует продлить контракт с Жоржиньо и Силвой

Лондонский "Челси" предложит новый контракт двум футболистам. Об этом передает итальянский источник Sportitalia.

Речь идет о Жоржиньо и Тьяго Силве. Первому будет предложена сделка до 2025-го года, второму - до 2023-го. Отметим, что бразильцу в этом году будет уже 37 лет.

