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Требование Тухеля? Челси планирует продлить контракт с Жоржиньо и Силвой

Англия
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Лидер обороны и полузащиты

Требование Тухеля? Челси планирует продлить контракт с Жоржиньо и Силвой
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" предложит новый контракт двум футболистам. Об этом передает итальянский источник Sportitalia.

Речь идет о Жоржиньо и Тьяго Силве. Первому будет предложена сделка до 2025-го года, второму - до 2023-го. Отметим, что бразильцу в этом году будет уже 37 лет.

Напомним, что несколько дней назад Томас Тухель возглавил "Челси". В его первой игре Жоржиньо и Силва вышли в старте.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон) Жоржиньо
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