  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дебютировал еще в 2002-м. Джеймс Милнер стал пятым игроком, который провел в АПЛ 550 матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютировал еще в 2002-м. Джеймс Милнер стал пятым игроком, который провел в АПЛ 550 матчей

Англия
(1 голосов)

Достойный показатель

Дебютировал еще в 2002-м. Джеймс Милнер стал пятым игроком, который провел в АПЛ 550 матчей
UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Ливерпуль". Юбилейным матч стал для Джеймса Милнера.

Читайте такжеТоттенхэм – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Как сообщают статистические порталы, английский полузащитник проведет 550-й матч в АПЛ. Больше него в Англии сыграли Гарет Барри (653), Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джейс (572).

Милнер дебютировал в АПЛ еще в ноябре 2002-го. 35-летний игрок защищал цвета "Лидса", "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Ман Сити" и "Ливерпуля".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...