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Дебютировал еще в 2002-м. Джеймс Милнер стал пятым игроком, который провел в АПЛ 550 матчей
Достойный показатель
В центральном матче тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Ливерпуль". Юбилейным матч стал для Джеймса Милнера.
Как сообщают статистические порталы, английский полузащитник проведет 550-й матч в АПЛ. Больше него в Англии сыграли Гарет Барри (653), Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джейс (572).
???? James Milner (tonight v Tottenham) becomes the fifth player to reach 550 PL appearances after Gareth Barry, Ryan Giggs, Frank Lampard & David James— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 28, 2021
He made his PL debut more than 18 years ago, for Leeds in a 4-3 win away to West Ham (Nov 2002) pic.twitter.com/FxVMwoP8ft
Милнер дебютировал в АПЛ еще в ноябре 2002-го. 35-летний игрок защищал цвета "Лидса", "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Ман Сити" и "Ливерпуля".
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