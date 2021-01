Дебютировал еще в 2002-м. Джеймс Милнер стал пятым игроком, который провел в АПЛ 550 матчей

В центральном матче тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Ливерпуль". Юбилейным матч стал для Джеймса Милнера.

Как сообщают статистические порталы, английский полузащитник проведет 550-й матч в АПЛ. Больше него в Англии сыграли Гарет Барри (653), Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джейс (572).

???? James Milner (tonight v Tottenham) becomes the fifth player to reach 550 PL appearances after Gareth Barry, Ryan Giggs, Frank Lampard & David James



He made his PL debut more than 18 years ago, for Leeds in a 4-3 win away to West Ham (Nov 2002) pic.twitter.com/FxVMwoP8ft