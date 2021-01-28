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Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Чемпион возвращается?
Мерсисайдцы снова побеждают, но главное - показывают чемпионскую игру
АПЛ. 20-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Хейбьерг 49 - Фирмино 45+4, Александер-Арнольд 47, Мане 65
Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 14. Родон, 15. Дайер, 24. Орье (Уинкс 46), 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 10. Кейн (Ламела 46), 23. Бергвейн (Бэйл 81).
Ливерпуль: 1. Алисон, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Джонс 78), 9. Фирмино (Ориги 87), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 32. Матип (Филлипс 46), 11. Салах.
Предупреждения: Бергвейн 30 - Алькантара 24, Филлипс 50
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