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Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Чемпион возвращается?

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы снова побеждают, но главное - показывают чемпионскую игру

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Чемпион возвращается?
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АПЛ. 20-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3

Голы: Хейбьерг 49 - Фирмино 45+4, Александер-Арнольд 47, Мане 65

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 14. Родон, 15. Дайер, 24. Орье (Уинкс 46), 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 10. Кейн (Ламела 46), 23. Бергвейн (Бэйл 81).

Ливерпуль: 1. Алисон, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Джонс 78), 9. Фирмино (Ориги 87), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 32. Матип (Филлипс 46), 11. Салах.

Предупреждения: Бергвейн 30 - Алькантара 24, Филлипс 50

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В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
29.01.2021 в 00:22
Матч стоил просмотра. Но гол Сона в начале игры стоило засчитать.
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