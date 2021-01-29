Клопп снова бьет Моуриньо. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль, которые закрывали 20-й тур английской Премьер-лиги. Игра оказалась весьма богатой на события, соперники создали четыре гола, еще дважды арбитр отменял взятие ворот после просмотра видеоповторов. На этот раз Ливерпуль значительно лучше подошел к реализации своих моментов, хотя тому же Садио Мане, который отметился одним голом, в определенной степени не везло. В конце концов, команда Клоппа прервала серию из пяти матчей без побед в рамках АПЛ и продолжила погоню за манчестерскими грандами и Лестером, отставание от лидера МанСити составляет четыре очка.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3

Голы: Хойберг 49 - Фирмино 45 + 4, Александер-Арнольд 47, Мане 63