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Клопп снова бьет Моуриньо. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль, чемпионат Англии, 28 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль, которые закрывали 20-й тур английской Премьер-лиги. Игра оказалась весьма богатой на события, соперники создали четыре гола, еще дважды арбитр отменял взятие ворот после просмотра видеоповторов. На этот раз Ливерпуль значительно лучше подошел к реализации своих моментов, хотя тому же Садио Мане, который отметился одним голом, в определенной степени не везло. В конце концов, команда Клоппа прервала серию из пяти матчей без побед в рамках АПЛ и продолжила погоню за манчестерскими грандами и Лестером, отставание от лидера МанСити составляет четыре очка.
Английская Премьер-лига. 20-й тур
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Хойберг 49 - Фирмино 45 + 4, Александер-Арнольд 47, Мане 63
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