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"Все отлично, кроме гола Тоттенхэма". Клопп – о первой с 19-го декабря победе Ливерпуля в АПЛ

Англия
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Кристал Пэлас в конце прошлого месяца проиграл со счетом 0:7

"Все отлично, кроме гола Тоттенхэма". Клопп – о первой с 19-го декабря победе Ливерпуля в АПЛ
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в 20-м туре Премьер лиги против "Тоттеннхэма" (3:1).

"Я в восторге - это была отличная игра. Команда показала высочайшую интенсивность, как мы и предполагали. Мы забивали голы в нужные моменты, это сделали правильные люди, так что все хорошо, кроме гола "Тоттенхэма".

То, что я увидел сегодня - это то, кем мы являемся. Мы были собой, особенно во втором тайме, это была большая борьба. Не помню, чтобы "Тоттенхэм" часто владели мячом, но мы защищались очень хорошо. С нашей стороны я увидел то, чего хотел увидеть.

Мы были достаточно терпеливы, играя против команды, которая здорово действует на контратаках. Эта угроза всегда нависает над тобой, но хорошая защита помогает играть в хороший футбол. Мы упустили много моментов в матче с "Бернли", но сегодня мы пробили стену — это хорошо. Уверенность потерять легко, но можно также ее вернуть. Это не светильник, который можно то включать, то выключать. Уверенность нужно показывать в нужный момент", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что Клопп превзошел Фергюсона, Венгера и Гвардиолу в количестве побед над Моуриньо в АПЛ. По итогу матча "Ливерпуль" набрал 37 очков и сейчас находится на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ."Тоттенхэм" расположился с 33 баллами на 7-й.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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