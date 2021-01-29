"Все отлично, кроме гола Тоттенхэма". Клопп – о первой с 19-го декабря победе Ливерпуля в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в 20-м туре Премьер лиги против "Тоттеннхэма" (3:1).

"Я в восторге - это была отличная игра. Команда показала высочайшую интенсивность, как мы и предполагали. Мы забивали голы в нужные моменты, это сделали правильные люди, так что все хорошо, кроме гола "Тоттенхэма".

То, что я увидел сегодня - это то, кем мы являемся. Мы были собой, особенно во втором тайме, это была большая борьба. Не помню, чтобы "Тоттенхэм" часто владели мячом, но мы защищались очень хорошо. С нашей стороны я увидел то, чего хотел увидеть.

Мы были достаточно терпеливы, играя против команды, которая здорово действует на контратаках. Эта угроза всегда нависает над тобой, но хорошая защита помогает играть в хороший футбол. Мы упустили много моментов в матче с "Бернли", но сегодня мы пробили стену — это хорошо. Уверенность потерять легко, но можно также ее вернуть. Это не светильник, который можно то включать, то выключать. Уверенность нужно показывать в нужный момент", - приводит слова Клоппа BBC.