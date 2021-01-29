Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал проигрыш "шпор" в матче 20-го тура с "Ливерпулем" (1:3). Цитирует португальца BBC.

"Мы допустили ошибку в защите в начале матча и подарили Мане шанс забить. Вот так и сложился для нас весь поединок. Пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки в той же зоне. Во втором тайме мы играли без Кейна, мне пришлось менять структуру игры команды. Затем мы вновь ошиблись и пропустили второй. Здорово, что удалось отреагировать, но потом моя команда ошиблась вновь и пропустила третий. Весь поединок мы воевали со своими же ошибками. Чтобы победить в этой встрече, нужно было забивать четыре или пять голов".