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Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками

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Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал проигрыш "шпор" в матче 20-го тура с "Ливерпулем" (1:3). Цитирует португальца BBC.

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"Мы допустили ошибку в защите в начале матча и подарили Мане шанс забить. Вот так и сложился для нас весь поединок. Пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки в той же зоне. Во втором тайме мы играли без Кейна, мне пришлось менять структуру игры команды. Затем мы вновь ошиблись и пропустили второй. Здорово, что удалось отреагировать, но потом моя команда ошиблась вновь и пропустила третий. Весь поединок мы воевали со своими же ошибками. Чтобы победить в этой встрече, нужно было забивать четыре или пять голов".

Отметим, что Моуриньо проиграл "Ливерпулю" в АПЛ 4-й раз подряд – это худшая серия в карьере Жозе с одним оппонентом. Она началась в декабре 2018-го, когда португалец еще работал в "МЮ".

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В статье: Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC

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