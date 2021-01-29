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Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками
Жозе на связи
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал проигрыш "шпор" в матче 20-го тура с "Ливерпулем" (1:3). Цитирует португальца BBC.
"Мы допустили ошибку в защите в начале матча и подарили Мане шанс забить. Вот так и сложился для нас весь поединок. Пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки в той же зоне. Во втором тайме мы играли без Кейна, мне пришлось менять структуру игры команды. Затем мы вновь ошиблись и пропустили второй. Здорово, что удалось отреагировать, но потом моя команда ошиблась вновь и пропустила третий. Весь поединок мы воевали со своими же ошибками. Чтобы победить в этой встрече, нужно было забивать четыре или пять голов".
Отметим, что Моуриньо проиграл "Ливерпулю" в АПЛ 4-й раз подряд – это худшая серия в карьере Жозе с одним оппонентом. Она началась в декабре 2018-го, когда португалец еще работал в "МЮ".
3 - José Mourinho has lost his last three league meetings with Liverpool, his longest losing run against an opponent in his top-flight managerial league career. Bane. #TOTLIV— OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2021
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