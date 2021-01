Моуриньо – о поражении Ливерпулю: Тоттенхэм воевал со своими же ошибками

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал проигрыш "шпор" в матче 20-го тура с "Ливерпулем" (1:3). Цитирует португальца BBC.

Отметим, что Моуриньо проиграл "Ливерпулю" в АПЛ 4-й раз подряд – это худшая серия в карьере Жозе с одним оппонентом. Она началась в декабре 2018-го, когда португалец еще работал в "МЮ".

3 - José Mourinho has lost his last three league meetings with Liverpool, his longest losing run against an opponent in his top-flight managerial league career. Bane. #TOTLIV